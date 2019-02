Oscars 2019 : L'Académie a cédé à la colère de Brad Pitt, George Clooney...

Les controverses se sont succédé depuis quelques mois pour les Oscars... Dans le cadre d'une refonte destinée à améliorer les audiences télévisuelles de l'événement, l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma avait annoncé que la remise de quatre des précieuses statuettes ne serait pas diffusée en direct à la télévision. Le président de l'Académie, John Bailey, avait expliqué que ce choix visait notamment à limiter à trois heures la durée de la cérémonie, soit une heure de moins que les précédentes éditions, rapporte l'AFP. Cette décision avait provoqué un véritable tollé et la colère de nombreuses personnalités hollywoodiennes – telles que George Clooney, Brad Pitt, Sandra Bullock, Robert De Niro, Emma Stone, Quentin Tarantino, Martin Scorsese et Spike Lee – s'est lue dans une lettre de protestation destinée à l'Académie.

Sous le feu des critiques, l'Académie avait dans un premier temps tenté de calmer le jeu en écrivant à ses quelque 9 000 membres pour insister sur le fait que les quatre Oscars seraient bien remis sur scène et que les fans de cinéma pourraient le voir en streaming sur internet. Et surtout que les discours des lauréats seraient diffusés plus tard, en différé. Mais cela n'a donc pas suffi et elle a fini par annuler purement et simplement cette décision.

Cette polémique survient juste après un autre scandale, qui a poussé l'Académie à se passer d'un animateur unique pour son show pour la première fois en trente ans. Début décembre, le comédien Kevin Hart a renoncé à ce rôle après la résurgence de ses vieux tweets jugés homophobes. Quelques mois auparavant, l'Académie s'était déjà fait remarquer en annonçant la création d'un nouvel Oscar destiné à récompenser les "films populaires". Une tentative maladroite (et avortée) de redresser l'audience de la cérémonie qui en avait révulsé plus d'un à Hollywood.