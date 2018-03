Oscars : Un an après leur énorme bourde, Warren Beatty et Faye Dunaway de retour

Ils ont marqué la déjà très riche histoire des Oscars, et pas de la meilleure des façons. L'an dernier, Warren Beatty et Faye Dunaway remettaient l'Oscar du meilleur film, mais nos iconiques acteurs nous ont offert une énorme bourde en annonçant le mauvais film (La La Land) avant de se rendre compte, une fois que l'équipe du film était sur scène, que Moonlight était en vérité le lauréat du plus prestigieux des Oscars.

Leur bévue a fait le tour du monde et fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. Mais apparemment l'Académie ne leur en a pas tenu rigueur. En effet, le duo de Bonnie and Clyde a été convié à remettre une nouvelle fois la statuette du meilleur film (laquelle devrait se jouer entre La Forme de l'eau et 3 Billboards).

Et cette fois-ci, ils ont tout fait pour éviter que cela se reproduise, comme nous l'apprend TMZ. Le fameux tandem s'est retrouvé jeudi 1er mars pour une répétition générale. Et l'autodérision sera de mise, à l'instar de la réplique de Warren Beatty, qui sera amené à dire "et le vainqueur est Autant en emporte le vent". Si les deux acteurs hollywoodiens seront donc sur la scène du Dolby Theatre pour la 90e cérémonie des Oscars, Brian Cullinan et Martha Ruiz, les deux personnes chargées de remettre les enveloppes l'an dernier, ont quant à eux bien été blacklistés par l'Académie.

Beatty et Dunaway rejoignent ainsi la très belle liste des remettants de cette édition 2018. Emily Blunt, Sandra Bullock (qui va remettre avec son ex Matthew McConaughey), Dave Chappelle, Eugenio Derbez, Ansel Elgort, Jane Fonda, Jodie Foster, Eiza González, Ashley Judd, Nicole Kidman, Helen Mirren, Rita Moreno, Lupita Nyong'o, Christopher Walken, mais aussi Lin-Manuel Miranda, Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran et Zendaya seront de la partie. Les lauréats de l'an dernier, Mahershala Ali, Emma Stone et Viola Davis seront de la partie, alors que Chadwick Boseman (Black Panther) va remplacer Casey Affleck qui a refusé de remettre l'Oscar du meilleur acteur comme c'est la tradition. Laura Dern, Jennifer Garner, Tiffany Haddish, Greta Gerwig, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie et Daniela Vega seront également sur la scène du Dolby Theatre