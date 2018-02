OSS 117 de retour ? Jean Dujardin donne une réponse ferme !

Des personnages comiques et iconiques campés par Jean Dujardin, OSS 117 est sûrement le plus populaire avec Brice de Nice. Et à l'instar du surfeur blond et déjanté qui a fait son retour sur les écrans en octobre 2016, l'agent Hubert Bonisseur de la Bath opérera lui aussi son come-back sur grand écran.

Après Le Caire nid d'espions sorti en 2006 et Rio ne répond plus en 2009, Michel Hazanavicius plancherait sur une troisième aventure à confier à son célèbre personnage d'agent secret misogyne, raciste, maladroit mais terriblement drôle. Si jusqu'ici, son créateur s'est toujours évasif sur un probable retour d'OSS 117, son interprète a fini par confirmer ce que tout le monde attendait. En promotion pour son prochain film, une comédie en costumes intitulée Le Retour du Héros, Jean Dujardin a évoqué de lui-même le retour d'OSS.

"OSS me manque un peu, il devrait venir aussi normalement", a lâché dans un premier temps Dujardin en revenant sur les personnages en costumes qu'il a joué. Va-t-il y avoir un 3e film ? "Peut-être, j'ai rien dit...", rajoute-t-il, avant de jouer sur le suspens puis de lâcher un gros "oui" à Yann Barthès.

Et il semblerait que Jean Dujardin n'ait pas fait une gaffe. Pour Europe 1, un des producteurs des deux premiers volets a confirmé la bonne nouvelle, indiquant que la date de sortie espérée du film était le premier trimestre 2019. Sur ce, préparez vos coups de polish et autres beurrages de biscottes, OSS is back !