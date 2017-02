Oulaya Amamra, César du meilleur espoir : Après le triomphe, la polémique

À 20 ans, Oulaya Amamra décroche le César du meilleur espoir grâce à sa performance dans Divines, long métrage de sa soeur Houda Benyamina qui a raflé les prix du meilleur premier film et du meilleur second rôle. Pour parler de sa performance, qui mieux que sa soeur aînée ? "Elle m'a prouvé tous les jours qu'elle pouvait être Dounia. Elle s'est battue comme une folle pour avoir le rôle, avait déclaré la cinéaste dans le Huffington Post. Ce n'est pas facile d'avoir le sens de la dramaturgie et Oulaya, elle l'a. Tous ses rushs sont vraiment très bons. Je suis vraiment amoureuse d'elle artistiquement. Elle commence le film le visage tout renfrogné et puis, au fur et à mesure, elle éclôt et dévoile une belle féminité. Son visage s'illumine. C'est comme un papillon. Elle est assez étonnante." Seulement voilà, tout n'est pas si rose.

Ce vendredi 24 février, les projecteurs sont braqués sur la talentueuse Oulaya. L'émotion est à son comble lorsqu'elle s'adresse à son papa qui est décédé : "J'espère que tu es fier", lui dit-elle, devant un public qui en a les larmes aux yeux. Plus tard dans la soirée, elle se réjouit que le César du meilleur premier film revienne à Houda Benyamina – qui lui crie toute son affection et son admiration depuis la scène –, puis pour celui du César du meilleur second rôle, remis à Déborah Lukumuena. Dans le film, cette dernière joue sa meilleure amie Maïmouna. Quand on la voit ainsi dans le public des César, radieuse, sincère et touchante, on souhaiterait aussi l'avoir pour meilleure amie.

Tout brille pour Oulaya Amamra dont la carrière ne fait que démarrer. Mais la jeune fille connaît déjà le revers de la médaille : les risques de l'exposition médiatique... D'anciens posts qu'elle avait publiés sur Internet refont surface : des tweets – pleins de fautes d'orthographes, mais c'est loin d'être le vrai problème – datant d'il y a cinq ans, quand elle avait 14 ans. Ses remarques crues et violentes sur le réseau de l'oiseau bleu sont homophobes et racistes. De quoi lui faire honte aujourd'hui. Son compte est d'ailleurs désormais inaccessible. Sur le plateau du journal télévisé de 20h de France 2 où elle était invitée le lendemain avec sa partenaire Déborah Lukumuena, elle ne s'attarde pas sur le sujet devant Laurent Delahousse, mais déclare tout de même : "Mon regard a changé. Depuis mes 14 ans, j'ai évolué, j'ai grandi et puis voilà, on dit un peu tous des bêtises à 14 ans." Le journaliste lui demande : "Sur les réseaux sociaux, parfois ?" Elle confirme : "Sur les réseaux sociaux, parfois."