Ouragan Irma : Laeticia Hallyday, "anéantie", met sa maison à disposition

Dès l'annonce de l'arrivée d'Irma sur Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday s'était exprimée comme d'autres personnalités françaises qui connaissent très bien l'île et y possèdent de la famille et des amis, Alessandra Sublet et Estelle Lefébure notamment. "Nous avons quitté St Barth il y a quelques jours et aujourd'hui ce petit coin de paradis si cher à nos coeurs s'apprête a affronter le plus violent ouragan de tous les temps. Nous sommes inquiets on pense à tous nos amis sur place on leur envoie force amour et courage", avait-elle publié sur Instagram, message accompagné d'une magnifique photo de paysage.