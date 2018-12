Ousmane Dembélé : Des milliers d'euros à payer pour deux heures de retard !

Ousmane Dembélé est incontestablement un footballeur brillant qui sait se montrer décisif lorsqu'il le faut. Ce ne sont pas ses talents de footballeur qui sont remis en cause mais son comportement. Le jeune attaquant de 21 ans qui porte les couleurs du FC Barcelone depuis plusieurs mois multiplie les écarts de conduite, ce qui agace sérieusement les dirigeants catalans. Ils lui reprochent notamment de ne jamais arriver à l'heure.

Attendu à l'entraînement le dimanche 9 décembre 2018, Ousmane Dembélé s'est bien présenté à Ciutat Esportiva, mais avec deux heures de retard. Inacceptable pour le Barça qui aurait décidé de le sanctionner lourdement. Selon le journal madrilène AS, le champion du monde se serait vu infliger une sanction de 100 000 euros, qu'il aurait acceptée. Les dirigeants du club seraient prêts à aller encore plus loin en cas de récidive, en doublant, voire en triplant l'amende si besoin. Ousmane Dembelé avait pourtant fait forte impression la veille, lors du match contre l'Espanyol remporté 0-4, au cours duquel il a inscrit un but et a été l'auteur d'une passe décisive.

Ernesto Valverde s'est exprimé le lendemain en conférence de presse sur le retard de son joueur. "Ce que nous voulons, c'est l'aider, car il est jeune, il a une longue carrière devant lui. Nous souhaitons en tirer le meilleur, car nous savons que quand il se sent bien, il peut nous apporter beaucoup", a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone. Le technicien espagnol ne sait pas comment expliquer le comportement de son joueur, mais a insisté sur la nécessité pour le Barça de gérer ce genre de situation "en interne", en traitant tous les joueurs "d'une manière équivalente".