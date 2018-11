Ousmane Dembélé laisse une maison répugnante, son propriétaire l'attaque

Ousmane Dembélé a rejoint le FC Barcelone à l'été 2017, recruté dans l'effectif du Borussia Dortmund. L'ailier de 21 ans n'a pas quitté l'Allemagne sans laisser un cadeau empoisonné à son propriétaire.

Le Bild rapporte en effet qu'il est reproché au jeune champion du monde d'avoir laissé la maison qu'il louait dans un "état déplorable" et d'y avoir causé "des dommages considérables". Photos à l'appui, le propriétaire a ainsi pu prouver les nombreux dégâts causés par Ousmane Dembélé, parti en laissant, notamment, "de la nourriture pourrie dans le réfrigérateur" et "entre les placards", "plein de vieux sacs en plastique", des ordures sur le sol, ainsi qu'une pile de factures impayées entassées derrière la porte d'entrée. Ousmane Dembélé ne connaît visiblement pas le suivi du courrier. À cette longue liste s'ajoute également le fait que l'attaquant ait omis de restituer ses clefs au moment de son départ, et même ultérieurement, ce qui a contraint le propriétaire à changer toutes les serrures à ses frais.

Après avoir constitué un lourd dossier à charge, Gerd Weissenberg (le propriétaire désabusé) s'est rendu au tribunal de première instance de Dortmund pour y déposer une plainte et demander 20 000 euros à son célèbre ancien locataire.

Cette histoire ne redore pas l'image d'Ousmane Dembélé, considéré comme le nouveau bad boy de l'équipe de France. Sélectionné par Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas à Rotterdam ce vendredi 16 novembre en Ligue des nations, le joueur du FC Barcelone est régulièrement taclé pour son manque de rigueur : retards successifs, absence annoncée à la dernière minute, nuits passées à jouer aux jeux vidéo, Ousmane Dembélé s'attire régulièrement les foudres de ses dirigeants et de ses coéquipiers.