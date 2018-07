Owen Wilson : Une femme enceinte de lui ? Il accepte un test de paternité

Dans une telle situation, beaucoup d'hommes nieraient ou fuiraient leurs responsabilités. Mais pas Owen Wilson. Selon Us Weekly, il a répondu à l'appel d'une femme enceinte qui clame haut et fort que le bébé qu'elle porte est de lui. L'acteur de 49 ans a donc accepté de se soumettre à un test de paternité et, s'il s'avérait positif, d'assumer ses responsabilité vis-à-vis de l'enfant.

Si le test confirme qu'il est bien le géniteur, Owen Wilson, qui est déjà papa de Ford (7 ans, dont la maman est Jade Duell) et Finn (4 ans, qu'il a eu avec sa coach Caroline Lindqvist), deviendrait donc le père d'un troisième enfant, avec une troisième femme, en l'espace de sept ans à peine. Comme l'intéressé le dirait si bien : "Wow !"

Mais Wilson n'est pas du genre à se défiler. "Owen a toujours été un père génial pour ses deux enfants et il a toujours maintenu une relation proche et chaleureuse avec leurs mères, commente une source proche de la star. Bien sûr, si le test de paternité établit qu'il est le père d'un autre enfant, il remplira toutes ses obligations pour subvenir à ses besoins."

Une phrase que l'on avait déjà entendue il y a quatre ans, au moment de la naissance de Finn. À l'époque, l'acteur n'était déjà plus en couple avec Caroline Lindqvist, avec qui il avait eu une histoire alors que la jeune maman était encore mariée. "Owen a prévu de s'impliquer dans la vie de son bébé et de l'élever", avait-on alors assuré dans son entourage.