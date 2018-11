P. Diddy "anéanti et choqué" : Son ex et mère de ses enfants est morte à 47 ans

Kim Porter, l'ex-compagne de P. Diddy alias Sean Combs, est morte. Selon TMZ, la femme de 47 ans a été retrouvée inanimée à son domicile de Toluca Lake, à Los Angeles, dans la matinée du jeudi 15 novembre 2018. Appelés en renfort, les secours ont constaté que Kim Porter était en arrêt cardiaque et n'ont pu la réanimer. Sa mort a été prononcée sur place quelques minutes plus tard.

D'après les premiers éléments de l'enquête, Kim Porter avait une santé fragile et souffrait depuis plusieurs semaines d'une maladie qui reste à déterminer. TMZ avance une "grippe ou une pneumonie", laissant entendre que sa mort est bien naturelle. La veille de son décès, l'entourage affirme que Kim Porter était partie "se coucher tôt, car elle ne se sentait pas bien". Une autopsie sera pratiquée et permettra de préciser les causes de son décès.

Selon People, P. Diddy est "anéanti et choqué" par la disparition de son ex. "Kim et lui étaient restés proches amis et ils élevaient ensemble leurs enfants. Même si leur relation n'a pas marché sur un plan romantique, ils formaient toujours une famille", a confié un proche.

Les anciens tourtereaux avaient commencé à se fréquenter à la fin des années 1990. Leur fils Christian Casey est né en 1998, suivi neuf ans plus tard par les jumelles D'Lila Star et Jessie James. Kim porter était également mère d'un fils aîné, Quincy Brown (27 ans), né d'une précédente relation avec le producteur de musique Al B. Sure. Un enfant que P. Diddy reconnaît comme le sien, l'élevant dès ses 3 ans.

Kim Porter et P. Diddy ont traversé de nombreuses ruptures avant de se séparer pour de bon en 2007. Le rappeur avait notamment fameusement fréquenté la chanteuse Jennifer Lopez durant deux années avant de se réconcilier avec son grand amour en 2003.

P. Diddy est aussi père de deux autres enfants, Chance (12 ans, né d'une brève liaison avec Sarah Chapman) et Justin (24 ans, dont la mère est son ex-petite amie Misa Hylton-Brim).