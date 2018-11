P. Diddy en deuil : Soutenu par ses amis stars pour rendre hommage à son ex

Selon TMZ, les obsèques de Kim Porter seront célébrées samedi 24 novembre dans sa ville natale de Columbus (État de Géorgie). P. Diddy souhaite des funérailles "extravagantes" pour le grand amour de sa vie et songe transporter le cercueil de la défunte "dans un carrosse tiré par des chevaux". Kim Porter reposera dans le cimetière où a été enterrée sa mère Sarah en 2014.

Morte jeudi dernier à l'âge de 47 ans de causes qui restent à déterminer, Kim Porter était la mère de trois des enfants de P. Diddy alias Sean Combs : Christian Casey (20 ans) et les jumelles D'Lila Star et Jessie James (10 ans). Kim était également mère d'un fils aîné, Quincy Brown (27 ans), né d'une précédente relation avec le producteur de musique Al B. Sure. Un enfant que P. Diddy avait reconnu comme le sien, lui qui est aussi père de deux autres enfants, Chance (12 ans, né d'une brève liaison avec Sarah Chapman) et Justin (24 ans, dont la mère est son ex-petite amie Misa Hylton-Brim). Le couple avait rompu en 2007 mais était resté très proche pour le bonheur de sa famille.

Sur Instagram, la star américaine a posté plusieurs photos et vidéos pour rendre hommage à son ex. "Elle adorait danser. Merci à tous pour vos prières et votre soutien. Dieu est grand", a-t-il écrit en légende d'une vidéo souvenir où Kim Porter est vue en train de s'amuser au rythme d'une chanson.