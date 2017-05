P. Diddy : Trop gourmand sexuellement, sa cuisinière perso porte plainte !

P. Diddy est un grand gourmand, ce n'est un secret pour personne. De jour comme de nuit, le rappeur a besoin de calories pour tenir le rythme de son appétit sexuel... Et son chef personnel ne semble pas content de devoir assouvir ses fringales.

Cindy Rueda, ancienne cuisinière de P. Diddy, a récemment déposé une plainte pour harcèlement sexuel. En cause ? Des demandes trop régulières et incommodantes lorsque celui-ci assouvissait son appétit sexuel avec ses nombreux partenaires, et ce, de jour comme de nuit. Dans la plainte de la jeune femme que nos confrères de TMZ se sont procurée, celle-ci mentionne également à la justice qu'elle a régulièrement dû servir des repas à son employeur dans sa propriété de Los Angeles alors que celui-ci et ses invités "étaient en pleins ébats sexuels ou juste après" - donc totalement nu(s).

Un comportement que l'ancienne cuisinière n'a pas pu supporter. Entre janvier 2015 et mai 2016, l'homme de 47 ans lui aurait régulièrement demandé de le rejoindre dans la chambre alors qu'il était nu et lui aurait demandé si elle "aimait ce qu'elle voyait". Cindy Rueda a également expliqué dans sa plainte que l'un des amis du père de famille s'était approché d'elle, sur son lieu de travail (dans la cuisine), et lui avait même demandé d'"admirer ses organes génitaux".

Mais entre les deux parties, le contentieux ne se limite pas à cela. Alors que la jeune femme se plaint du comportement de P. Diddy et de son entourage, on nous apprend qu'elle a été accusée à tort d'avoir volé l'une des montres hors de prix du chanteur. On veut alors lui faire signer un document indiquant qu'elle renonce à porter plainte contre son employeur en échange de l'abandon de poursuites pour le vol. Elle refuse et se fait alors virer. Un porte-parole de P. Diddy a réagi en indiquant que cette plainte est "l'action en justice sans fondement d'une ex-employée mise à la porte pour une bonne raison".