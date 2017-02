Paga infidèle à Adixia : Les Marseillais annulent leur mariage prévu cet été

A trop jouer avec le feu, on finit par s'y brûler n'est-ce pas Paga ? A la veille de la diffusion de la nouvelle saison des Marseillais : South America, le jeune Dj star de l'émission de télé-réalité a révélé que son mariage avec la belle Adixia était en péril.

Lors de la conférence de presse du show, qui sera diffusé ce lundi 27 février sur la chaîne W9, le boute-en-train de 29 ans a révélé que leur union en France, prévue initialement pour le mois de juin 2017, était finalement reportée ! Et pour cause, sur le tournage du show, il a trompé sa chérie avec une des nouvelles candidates prénommée Manon.

"Dès que j'ai mis un pied en Argentine, je me suis remis en question. J'étais un peu dans ma bulle et j'ai donc fait un adultère. C'est compliqué parce que je ne savais plus où j'en étais avec Adixia. Je savais que c'était la femme de ma vie, mais d'un côté ça n'allait plus trop. Je me suis laissé aller on va dire.", a-t-il déclaré.

C'est le moins que l'on puisse dire puisque dès le premier épisode de l'émission, Anthony Paggini Neuron de son vraim nom révèle avoir eu un coup de coeur pour la nouvelle venue, ajoute "n'avoir jamais vu une bombe pareille" et se montre même jaloux quand elle lui préfère les faveurs d'un autre. "Avec ce qu'il s'est passé, Adixia n'a plus trop confiance. Ça sera plutôt en 2018 ou 2019", a-t-il ajouté. On la comprend !

Les tensions n'ont pas fini d'apparaître au sein des Pagadixx, qui se fréquentent depuis le mois d'avril 2014. Le couple sera mis à rudes épreuves lors de cette nouvelle saison. Après avoir appris l'infidélité de son chéri, Adixia de son vrai nom Adeline Romaniello fera une arrivée explosive dans la villa des Marseillais. La bombe de 24 ans, révélée lors de sa participation à la saison 5 des Ch'tis à Hollywood, a bien l'intention de régler ses comptes avec Paga. On a hâte de voir ça !

Coline Chavaroche