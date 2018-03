Paga (Les Marseillais), arrêté pour un "délit de fuite" : Sa folie de jeunesse

Depuis le 26 février dernier, les téléspectateurs de W9 ont retrouvé Les Marseillais, en Australie. Une fois de plus, Paga fait partie du casting, l'occasion pour Purepeople de le soumettre à son interview Around the World.

Aussi a-t-on découvert qu'étant plus jeune, l'ancien petit ami d'Adixia a fait de nombreuses bêtises lors de ses vacances d'été : "J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune .(...). J'ai déjà volé des pneus dans des campings. Des trucs qui ne sont pas cool à faire. Tu arrives et tu vois qu'il n'y a plus de pneus sur ta voiture, tu es un peu dégoûté. C'était la folie, la jeunesse."

Une folie qui l'a mené tout droit dans un commissariat, lors de ses vacances à Barcelone : "On était dans un camping à Barcelone et on ne payait pas. Du coup, on s'est pris la tête avec les patrons. Et est arrivée la Guarda Civil à quatre voitures pour nous embarquer. Délit de fuite dans le camping, enfin gros bordel. On a fini au poste, mais voilà, rien de méchant."

Paga n'a heureusement pas eu que des moments de folie lors de ses vacances. L'amour était aussi au rendez-vous. Il s'est par exemple souvenu de Sophie, son premier amour de vacances. Le DJ nous a aussi révélé qu'il avait déjà fait l'amour à la plage : "J'étais jeune, c'était au cap d'Agde."

