Paga (Les Marseillais) craque pour une autre... Son couple avec Adixia en péril

Une semaine avant le lancement officiel de la nouvelle saison des Marseillais : South America, la rédaction de PurePeople a pu découvrir ce mercredi 21 février les premières images du show qui s'annonce haut en couleur !

Début des problèmes, premier baiser et coup de coeur inattendu attendent les fans de Julien Tanti, Jessiva Thivenin, Stephanie Durant, Montaine Mounet, Carla Moreau, Kevin Guedj, Paga et les nouveaux Mathieu Lacroix, Liam Di Benedetto, Jessy Errero et Xavier.

Dès la première soirée à Buenos Aires, les "fratés" n'ont pas failli à leur réputation. Julien s'est rapproché de la sulfureuse Liam, avec qui il a échangé un baiser, tandis que Kevin le jaguar est inséparable de l'athlétique Jessy, ex-compagne du beau Rayane Bensetti.

Célibataires, les deux playboys ont eu raison de se faire plaisir. En revanche, Paga, marié depuis deux ans à la bombe Adixia, a surpris tout le monde en craquant pour Manon, la jeune nouvelle arrivante du programme ! "Je n'ai jamais vu une bombe comme ça", assure-t-il en regardant, des étoiles plein les yeux, la belle esthéticienne se déhancher sur le podium de la boîte de nuit où ils sont venus fêter leur arrivée en Amérique du Sud. Sa femme appréciera.

Le DJ, qui a multiplié les compliments à l'égard de la piquante brunette, s'est même découvert une pointe de jalousie quand Manon lui a déclaré que son choix se portait plus sur Mathieu que sur un mec déjà pris. Moins soucieux qu'elle de préserver l'empire des Pagadix, Julien leur demande de s'embrasser à la fin de la soirée.

Paga "qui a besoin de savoir s'il plaît encore", n'est pas contre mais la jolie Manon est de plus en plus gênée par la situation. Elle a heureusement pu compter sur le soutien de Jessica qui "pour calmer le jeu" a envoyé tout le monde se coucher en espérant que la nuit porterait conseil et ferait oublier son coup de coeur à Paga. C'est sans compter la détermination du Marseillais qui n'a pas l'intention de baisser les bras aussi rapidement...

Coline Chavaroche

Pour découvrir la nouvelle saison des Marseillais : South America rendez-vous sur la chaîne W9, ce lundi 27 février !