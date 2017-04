Paga (Les Marseillais) infidèle à Adixia avec Rawell ? La bombe répond

Si Paga et Adixia sont toujours ensemble après que le jeune homme des Marseillais de W9 a fauté avec une certaine Manon en Amérique du Sud, sa charmante petite amie belge semble avoir de plus en plus de mal à lui faire totalement confiance. Il lui arrive même de penser qu'il l'avait peut-être déjà trompée par le passé !

En effet, récemment interrogée par Sam Zirah, Adixia a fait savoir qu'elle soupçonnait son Paga d'être allé trop loin avec la belle Rawell, désormais candidate des Anges 9 sur NRJ12. "Je me suis demandé s'il s'était passé quelque chose. J'ai appelé Jessica et Stéphanie pour leur demander en détail ce qu'il s'était passé le soir de la conférence de presse des Marseillais à Paris [des photos prises ce soir-là montraient Rawell et Paga assez complices, NDLR], mais elles m'ont dit qu'il ne s'était rien passé", a-t-elle confié.

Interpellée par cette sortie dans la presse, Rawell a tenu à remettre les pendules à l'heure ce 8 avril 2017. "Adixia, avec Paga, il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre nous ! C'est une relation de frère et soeur, il a toujours été correct et respectueux avec moi. Il n'a jamais eu de gestes ni de mots déplacés. Tes doutes me font bien rire, je ne suis pas ce genre de fille et tu le sais", a réagi la bombe.

Voilà qui devrait rassurer notre jolie Adixia...