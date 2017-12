Pamela Anderson, 50 ans : Canon en lingerie, elle embrase la Toile

C'est à Coco de Mer que Pamela Anderson s'est associée pour la conception et le lancement de Pamela Loves Coco de Mer. L'actrice et mannequin enchaîne les poses sur le look book de la collection, déclinée en six gammes et disponible sur le site de la marque britannique.

Pamela Anderson en a célébré la sortie ce mardi 5 décembre, lendemain des British Fashion Awards auxquels elle a également assisté, au cours d'une soirée privée à Londres.

Canon en nuisette, soutien-gorge, string et bodys, Pamela Anderson affole les réseaux sociaux. La compagne du footballeur français Adil Rami y régale ses millions d'abonnés (410 000 sur Instagram), engagés comme elle sur le terrain du bien-être des animaux.

Toujours sur les réseaux sociaux, Pamela Anderson a récemment demandé à son ami Kanye West et aux Kardashian d'arrêter de porter des vêtements en fourrure animale.