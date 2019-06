Pamela Anderson : Adil Rami se fait épiler les poils du nez, elle filme tout !

Pour être le chéri de la très jolie Pamela Anderson, il faut être coquet et prendre soin de soi. Et ça, Adil Rami l'a bien compris. Le 4 juin 2019, le footballeur marseillais de 33 ans a poussé la porte d'un barbier pour... tenter l'épilation des poils de narines. Demande pressante de Pamela ou simple expérience du footballeur ? Le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, les narines d'Adil Rami sont désormais complètement imberbes et délestées de leurs poils.

Pour notre plus grand plaisir,la bombe d'Alerte à Malibu de 51 ans a souhaité immortaliser ces instants et a filmé la séance d'épilation de son amoureux. On aperçoit Adil Rami assis avec de la cire dans les narines. Il demande à l'esthéticienne, pas très rassuré : "Faut prévenir avant non ?" La jeune femme lui répond alors avec délicatesse : "En fait ça dépend... Y'a des clients qui aiment bien... Et d'autres qui n'aiment pas..." Pas le temps de terminer sa phrase que la bande de cire est arrachée d'un coup sec, net et sans bavure. Adil Rami crie et se redresse immédiatement de sa chaise.

Sur les images, on aperçoit également l'institut où Adil Rami est allé se faire épiler : La Barbière de Paris. Un émoticône hérisson est subtilement ajouté par Pamela (subtile référence aux poils d'Adil ?) ainsi que le proverbe "Il faut souffrir pour être beau". Une grande question reste en suspens.... Après les poils du nez,Adil Rami a-t-il réussi à garder sa moustache ? Oui, un cliché publié par le footballeur marseillais le prouve quelques instants plus tard...