Pamela Anderson : Apparition chic pour Sean Penn, avec son fils Brandon changé

Sept après le terrible séisme qui a frappé Haïti, Sean Penn poursuit le combat, soutenu par les stars. Alors que l'acteur américain de 56 ans organisait le 7 janvier dernier la sixième édition de sa soirée de charité en soutien à Haïti (le Sean Penn And Friends Haiti Rising Gala Benefit) à Beverly Hills, l'ex de Charlize Theron, Robin Wright et de Madonna a pu compter sur la présence de Pamela Anderson.

Après une apparition sobre et réussie à Paris, lors de l'élection Top Model Belgium qui s'est déroulée le 18 décembre dernier au Lido, l'ex-star d'Alerte Malibu a récidivé lors la soirée de Sean Penn. Ce n'est pas seule mais accompagnée de son fils Brandon, 20 ans, que Pamela Anderson s'est rendue à l'événement caritatif.

Habillée d'une robe classique, droite, aux manches bouffantes et transparentes, l'actrice américano-canadienne de 49 ans a ainsi posé avec son fils de 20 ans. Mannequin de profession, le fils de Pamela Anderson et Tommy Lee est apparu avec une nouvelle couleur de cheveux, du blond. Brandon ne pouvait pas être plus raccord avec sa maman. Le tendre duo a multiplié les poses devant les photographes, de jolies photos de famille.

Également maman d'un autre fils prénommé Dylan, Pamela Anderson s'est toujours évertuée à offrir un cadre sain à ses enfants qu'elle veut respectueux, notamment envers les femmes. Souvent critiquée pour sa sextape ou ses diverses couvertures de Playboy très dénudées, elle les a toujours assumées. "Ils comprennent mes photos pour Playboy. Ils ont saisi que c'était un jeu. Ce sont même eux qui ont insisté pour que je fasse la dernière couverture nue de son histoire", confiait Pamela Anderson au magazine Elle en mai dernier.

Leonardo DiCaprio généreux

Également présent à la soirée de Sean Penn, mais bien plus discret puisqu'il n'a pas participé au photocall officiel, Leonardo DiCpario a mis la main au portefeuille. L'acteur de 42 ans a déboursé 125 000 dollars pour l'acquisition d'une oeuvre signée Ed Ruscha.

Grâce à la star de The Revenant, et bien d'autres, Sean Penn a récolté 37 millions de dollars, un record. Pamela Anderson et Leonardo DiCaprio ne sont pas les seules stars à s'être mobilisées. Lily Collins, Pamela Anderson, Jason Segel, Connie Britton, Diane Kruger, Jeffrey Tambor, Emile Hirsch, Edward Norton et Nick Jonas étaient également présentes à l'hôtel Montage de Beverly Hills le 7 janvier.