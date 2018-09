Pamela Anderson blessée dans Danse avec les stars : Sa mise au point

Le 15 septembre dernier, Pamela Anderson révélait sur son compte Instagram qu'elle souffrait d'une déchirure musculaire à la cuisse survenue lors des premières répétitions de Danse avec les stars 9. "Je me suis déchiré 80% de l'ischio-jambier droit", avait-elle révélé. À peine les premières répétitions commencées, l'actrice de 51 ans a donc inquiété ses fans. Dimanche 16 septembre 2018, elle a publié deux nouvelles photos troublantes.

C'est dans sa story Instagram que Pamela Anderson s'est montrée allongée sur son lit d'hôpital alors qu'elle s'apprêtait à faire une radio. Pour rassurer ses fans, la compagne d'Adil Rami n'a pas hésité à publier un message : "Ma première blessure de danseuse mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai encore plus forte."

Pamela Anderson en a profité pour clarifier la situation et pour donner plus de détails sur son état de santé. "J'ai l'aide de bons docteurs du sport de l'Olympique de Marseille et je suis forte. Et certaines personnes m'appellent Alien. Je ne souffre pas", a-t-elle assuré avant d'ajouter : "Et je fais tout ce qu'on me dit. Mais, je suis toujours perchée sur mes talons. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça fait partie de la danse."

"Je vais devoir y aller mollo lors des répétitions. Une routine très difficile. Je suis vraiment excitée de la partager avec vous. J'ai deux semaines pour récupérer. Trois muscles et deux tendons déchirés. Mais c'est la première blessure de ma vie. C'est fou", a-t-elle conclu. Même avec de telles blessures, Pamela Anderson n'a pas dit son dernier mot et elle compte faire le show avec son danseur le 29 septembre prochain pour le lancement de Danse avec les stars 9 sur TF1. D'après nos confrères de Gala, c'est Maxime Dereymez qui sera à ses côtés, une information confirmée par Purepeople.com.