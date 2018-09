Pamela Anderson blessée : "J'ai besoin d'un miracle"

Depuis quelques jours, Pamela Anderson inquiète. La star internationale qui sera candidate dans Danse avec les stars saison 9 s'est déjà blessée lors de ses premières répétitions avec son danseur, supposément Maxime Dereymez. En effet, l'ancienne bimbo d'Alerte à Malibu déclarait samedi 15 septembre 2018 sur Instagram s'être "déchiré 80% de l'ischio-jambier droit" et donc être "en galère pour que [son] premier show soit parfait."

Si elle assurait continuer à se battre et tout faire pour guérir le plus vite et le mieux possible, Pamela Anderson donne de ses nouvelles ce mardi 18 septembre sur les réseaux sociaux et se veut peu rassurante... "Je veux gagner Danse avec les stars, mais il me manque une jambe sur laquelle tenir (littéralement). Encore des IRM, des séances de physiothérapie, cryothérapie, de kiné. Une déchirure à 80% de mon ischio-jambier, des photos effrayantes. Heureusement que j'ai une équipe de pros pour m'aider à aller mieux à Marseille."

Par rapport à la compétition, la chérie d'Adil Rami espère "un miracle pour être au niveau de ses concurrents". Mais peu importe, Pamela reste déterminée à nous éblouir sur le parquet dès le 29 septembre prochain sur TF1. La blonde de 51 ans apparaît d'ailleurs dans le dernier teaser de Danse avec les stars au côté de Camille Combal.