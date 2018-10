Pamela Anderson (DALS 9) encore blessée : Ses déclarations inquiétantes

Pamela Anderson a inquiété ses fans ce mercredi 17 octobre 2018, sur Instagram. La candidate de Danse avec les stars 9 (TF1) a révélé s'être de nouveau blessée à la jambe.

En story, la belle blonde de 51 ans a publié une photo sur laquelle elle apparaît avec des béquilles. Et, pour que son public comprenne, Pamela Anderson a écrit un long message pour dévoiler ce qu'il lui était arrivé.

Sur son compte Instagram, Pamela Anderson a dévoilé une photo inquiétante d'elle avec ses béquilles et révèle être de nouveau blessée. Un état qui l'empêchera peut-être de participer au prochain prime de Danse avec les stars. "Je me suis blessée au mollet droit lors de la répétition de la nuit dernière. Nous ne faisions rien de fou, juste danser. C'était comme si quelqu'un m'avait lancé une balle de base-ball très fort dans la jambe. (...) Je viens de passer une IRM et je suis en route pour voir un autre médecin cet après-midi", a écrit la compagne du champion du monde Adil Rami.

Pamela Anderson a ensuite expliqué qu'elle devait faire des séances de cryothérapie et de kiné jusqu'à samedi, jour du nouveau prime de Danse avec les stars. Reste à savoir si elle pourra enflammer la piste de danse avec son partenaire Maxime Dereymez car les nouvelles ne sont guère rassurantes : "Je ne peux pas bouger mon pied. Je ne peux pas exercer de pression sur mon pied sans béquilles. Je suis triste mais pleine d'espoir pour pouvoir continuer à danser. Nous perdons du temps de répétitions précieux et il ne reste que deux jours avant le prime. C'est ma danse préférée, de loin. (...) Je veux la partager."

Déterminée, la star d'Alerte à Malibu espère être remise sur pied pour danser le 20 octobre prochain. Elle n'a pas manqué de remercier son homme, son partenaire et l'équipe de Danse avec les stars pour leur soutien.