Pamela Anderson dans Danse avec les stars 9 : Son beau salaire révélé ?

C'est officiel, Pamela Anderson participera prochainement à la neuvième saison de Danse avec les stars. Si elle se prépare déjà à enflammer le plateau de TF1, l'actrice de 51 ans devrait toucher un vrai pactole. C'est ce qu'a assuré Benjamin Castaldi dans Touche pas à mon poste le 6 septembre 2018.

C'est lors de la séquence Le Bluff du poste que le chroniqueur de Cyril Hanouna a révélé la somme que devrait toucher Pamela Anderson pour sa participation à DALS 9. "Vous savez que Pamela Anderson va faire Danse avec les stars. Mon info, c'est qu'elle sera payée au minimum 300 000 euros pour une présence de trois semaines. Minimum, c'est la base du contrat", a-t-il déclaré avant d'apporter plus de détails : "La première semaine, il n'y a pas d'élimination, on va passer la deuxième et la troisième semaine, elle devrait partir." Cette deuxième information a laissé Baba dubitatif : "Moi j'ai parlé avec elle, je ne sais pas si votre info est vraie ou pas, elle m'a dit qu'elle voulait y aller pour gagner, Pamela. Elle veut gagner absolument Danse avec les stars."

Le 5 septembre dernier, c'est l'identité du danseur de Pamela Anderson qui avait été révélée. Selon nos confrères de Gala, Pamela Anderson a choisi Maxime Dereymez pour prétendre à la victoire dans Danse avec les stars 9. Une information que nous étions en mesure de vous confirmer. Selon nos informations, le danseur se rendra donc à Marseille, ville dans laquelle elle réside avec Adil Rami, le mois prochain pour débuter les entraînements.

Pour rappel, Pamela Anderson rejoindra Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere , l'actrice Héloïse Martin (Tamara), Carla Ginola, l'humoriste Jeanfi Janssens, l'ancien joueur de l'OM Basile Boli, le mannequin Terence Telle, le comédien Anouar Toubali et la star de Demain nous appartient Clément Rémiens. Des noms tous confirmés par TF1. Elle affrontera également Vincent Moscato, dont la participation avait été révélée en exclusivité par Purepeople.com.

Selon nos confrères de Puremédias, la chanteuse Lio devrait également compléter le casting de Danse avec les stars 9 qui sera présentée par Camille Combal et coanimée par Karine Ferri. Le jury sera, quant à lui, composé de Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Shy'm et de l'ancien danseur étoile Patrick Dupond.