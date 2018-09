Pamela Anderson dans Quotidien : Yann Barthès dévoile ses conditions

Événement lundi 10 septembre 2018, sur TMC. Alors que Cyril Hanouna recevait Adil Rami dans Touche pas à mon poste (C8), Pamela Anderson était dans Quotidien. Installée à Paris à l'occasion de la promotion de Danse avec les stars (TF1), la divine blonde de 51 ans, qui réside habituellement à Marseille avec le joueur des Bleus, n'a pas manqué – mêlant le français et l'anglais – d'évoquer son combat pour la cause animale. Une lutte qu'elle ne prend pas à la légère !

Vegan, la partenaire de Maxime Dereymez dans DALS a eu quelques petites exigences pour sa venue dans l'émission. Yann Barthès a en effet révélé que Pamela Anderson avait demandé "de changer les chaises en cuir" et d'utiliser du maquillage vegan. La production a donc opté pour une chaise en plastique. Si elle n'a pas bronché, la maman de Thomas Brandon Lee et Dylan Jagger Lee (nés respectivement le 6 juin 1995 et le 29 décembre 1997 de son ancienne union avec Tommy Lee) a tout de même souligné que cette alternative n'était guère meilleure et elle a expliqué pourquoi : "Le plastique, ce n'est pas génial non plus. Ça va finir dans l'océan."

Yann Barthès lui a alors demandé ce qu'ils auraient dû prendre. "Rien de particulier, je peux rester debout, même", a lâché la star d'Alerte à Malibu tout sourire. Elle a ensuite expliqué pourquoi être vegan était sexy selon elle : "Tout d'abord, c'est sexy d'avoir de la compassion, d'être activiste, d'être engagé dans le monde. C'est une lutte romantique. Et être vegan améliore votre vie sexuelle. Il faut savoir que la viande peut rendre impuissant." Une déclaration qui a presque laissé l'animateur de 43 ans sans voix.

Pamela Anderson n'a bien entendu pas échappé à une question sur les rumeurs de rupture avec Adil Rami qui courent ces derniers temps. "Je comprends que vous ne parliez pas de votre vie personnelle, alors vous comprenez que ce n'est pas une chose sur laquelle je souhaite m'exprimer à ce stade", a-t-elle simplement répondu.

Du côté des audiences, l'émission Quoditien diffusée hier soir a rassemblé 1,07 million de téléspectateurs et s'est ainsi placée derrière Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a en effet attiré 1,09 million de fanzouzes.