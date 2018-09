Pamela Anderson en "galère" : La star victime d'une déchirure musculaire

"J'ai une petite blessure." C'est un peu mal en point qu'est ainsi apparue, ce samedi 15 septembre 2018, Pamela Anderson sur Instagram. Alors qu'elle a entamé de manière intensive les premières répétitions de Danse avec les stars, la candidate glamour du programme de TF1 souffre déjà d'une déchirure musculaire à la cuisse.

Sur la plateforme sociale, Pamela Anderson déclare : "Je me suis déchiré 80% de l'ischio-jambier droit – donc je galère pour que mon premier show soit parfait." Si cette nouvelle est inquiétante à quelques semaines du lancement de la saison 9 de la compétition, la star internationale rassure, elle peut compter sur son partenaire, déterminé à la remettre sur pied pour la première : "J'ai des gens forts autour de moi. Et un athlète sérieux à mes côtés – mon partenaire de danse est un génie et nous allons aller aussi loin que possible."

Par ailleurs, attaquée pour son salaire jugé astronomique, et soit-disant le plus élevé toutes saisons confondues (la somme de 300 à 400 000 euros a été évoquée), Pamela Anderson souhaite rétablir la vérité et se défend de participer à l'aventure pour l'argent : "Je vous assure que je ne fais pas cette émission pour l'argent. Je veux dépasser mes limites et voir de quoi je suis capable. Je n'ai pas insisté pour ne faire que 3 numéros. C'est impossible, c'est le public qui décide."

Celle qui devrait danser avec Maxime Dereymez dès le 29 septembre prochain devrait donc profiter des prochains jours pour régler ce fâcheux froissement. Motivée et désireuse de donner le meilleur d'elle-même, la chérie d'Adil Rami n'est pas prête de baisser les bras !