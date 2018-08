Pamela Anderson et Adil Rami : Complices et amoureux pour un restaurant branché

Tout sourit à Pamela Anderson et Adil Rami. En couple depuis un an et installés ensemble depuis plusieurs mois à Marseille, la star hollywoodienne et le champion du monde ont pleinement profité de leur été (ensemble ou brièvement séparés) pour recharger leurs batteries avant d'attaquer leurs différents projets.

Alors que l'actrice américaine a posé un pied à Paris pour des rendez-vous relatifs à sa prochaine participation à Danse avec les stars (TF1) mais surtout pour le tournage du film Nicky Larson (de Philippe Lacheau, sortie prévue le 9 février 2019), et que le sportif français a d'ores et déjà démarré la saison 2018/2019 du championnat de football de Ligue 1 avec ses camarades de l'OM, les tourtereaux ont profité de leurs récentes retrouvailles pour s'offrir un dîner en tête-à-tête dans l'un des établissements les plus branchés de la Côte d'Azur.

Le week-end dernier (12-13 août 2018), le couple a effectivement savouré un repas chez Michelangelo, restaurant prisé des stars dirigé par le restaurateur Mamo. Sur Instagram, ce dernier a tenu à immortaliser sa rencontre avec Pamela Anderson et Adil Rami en y publiant deux photos.

Sourire radieux, l'ex-star d'Alerte à Malibu était apprêtée d'une tenue blanche qui mettait en valeur ses formes. Dandy au style sportswear, le papa des jumeaux Zayn et Madi (bientôt 2 ans et nés de son mariage avec Sidonie Biémont) semblait tout autant passer un bon moment. Ces photos ont en tout cas rapidement fait le tour des réseaux sociaux, au grand bonheur des fans du couple !