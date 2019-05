Pamela Anderson et Adil Rami : Complicité et humour pour la 1re interview à deux

La soirée du dimanche 19 mai 2019 était celle de toutes les premières fois pour Pamela Anderson et Adil Rami. En couple depuis que leurs routes se sont croisées en mai 2017 au Grand Prix de Monaco, la star hollywoodienne de 51 ans et le défenseur de 33 ans ont foulé leur premier tapis rouge. Le duo a participé à la 28e cérémonie des Trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) qui s'est tenue au Pavillon d'Armenonville à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et présentée par Alexandre Ruiz, journaliste de beIN Sports. La chaîne, qui diffusait l'événement en direct, a recueilli les impressions des invités avant le show.

Complices devant les photographes, les amoureux ont également accepté d'accorder leur première interview commune avant de se rendre dans la salle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Pamela Anderson a littéralement volé la vedette à Adil Rami et que le champion du monde, en parfait gentleman, s'est bien volontiers laissé faire.

Tandis que Pamela Anderson exprimait toute sa fierté de soutenir son homme à cette soirée, Adil Rami a confirmé que sa compagne apportait un plus à la Ligue 1-Conforama. "Ça embellit le sport, le football, la Ligue 1. On doit être honoré d'avoir une telle légende", a-t-il commenté. Pamela Anderson a tenu à souligner qu'Adil Rami n'était pas seulement champion, mais qu'il était "aussi très marrant." Quant à savoir que l'ex-vedette pense de la moustache du footballeur : "C'est ma moustache !" Une adorable preuve de tendresse lâchée face caméra.