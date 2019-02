Pamela Anderson et Adil Rami enlacés, s'affichent complices comme jamais

Depuis le début de leur histoire d'amour, Pamela Anderson et Adil Rami ont toujours pris soin de protéger leur couple. L'ex-star d'Alerte à Malibu et le footballeur de l'Olympique de Marseille – qui se sont rencontrés en ami 2017 au Grand Prix de Monaco – n'ont jamais posé ensemble sur un tapis rouge, s'affichant seulement sur les réseaux sociaux. Mais le 18 février 2018, les amoureux ont fait une exception.

Alors qu'Adil Rami avait informé les 948 000 abonnés qui le suivent sur Instagram qu'il était en voyage à Genève, le défenseur marseillais toujours blessé n'avait pas révélé qu'il n'était pas seul. Ce n'est que qu'après que le champion du monde de 33 ans a dévoilé la présence de Pamela Anderson à ses côtés.

Le footballeur qui n'a pas foulé les pelouses depuis décembre dernier à cause d'une blessure a publié une photo de Pamela et lui dans l'une de ses stories Instagram. Le couple apparaît en plein rendez-vous avec une société suisse baptisée TenCo, The exclusive network, avec qui une nouvelle histoire commence.