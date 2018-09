Pamela Anderson et Adil Rami loin d'être séparés : Des nuits en amoureux à Paris

Où en sont vraiment Pamela Anderson et Adil Rami ? Invitée le 10 septembre 2018 sur le plateau de l'émission Quotidien (TMC), la candidate de la neuvième saison de Danse avec les stars s'est montrée particulièrement évasive lorsque Yann Barthès a tenté d'en savoir plus sur sa situation personnelle. Pas d'humeur à s'épancher sur sa vie privée, la star hollywoodienne de 51 ans a botté en touche alors même que la Page Six du New York Post l'annonçait séparée d'Adil Rami quelques jours plus tôt. "Je comprends que vous ne parliez pas de votre vie personnelle, alors vous comprenez que ce n'est pas une chose sur laquelle je souhaite m'exprimer à ce stade", a-elle répondu à Yann Barthès.

Exactement au même moment, Adil Rami se trouvait quant à lui sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Proche de Cyril Hanouna, le défenseur de l'Olympique de Marseille avait notamment offert à l'animateur le maillot de l'équipe de France qu'il portait la veille (le dimanche 9 septembre) pour le match contre les Pays-Bas au Stade de France. Aucun mot sur sa love story avec Pamela Anderson. Ce que l'on ne savait pas alors, c'est que le footballeur de 32 ans et l'ex-star d'Alerte à Malibu s'étaient retrouvés plus tard pour dîner et passer la nuit ensemble.

Voici révèle en effet dans son numéro du 14 septembre, photos à l'appui, que le couple a passé deux soirées consécutives ensemble. Celle du 10 septembre donc, "pour un dîner en tête à tête au restaurant de l'hôtel Mandarin oriental" où séjournait Adil Rami. Ils y ont passé la nuit "en amoureux". La veille, c'est dans l'hôtel de Pamela Anderson, un établissement "cinq étoiles situé dans le 8e arrondissement de Paris", que le couple avait été repéré. Adil Rami en était ressorti avec la même tenue au matin du 10 septembre.