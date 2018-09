Pamela Anderson folle amoureuse d'Adil Rami : Déclaration enflammée

Pamela Anderson ne pourra sans aucun doute pas compter sur la présence d'Adil Rami sur le plateau de Danse avec les stars mais la candidate de la neuvième saison sait que le footballeur de l'Olympique de Marseille sera derrière elle. Malheureusement victime d'une déchirure à la cuisse lors des entraînements, Pamela Anderson a repoussé ses limites pour ne pas abandonner avant le lancement de Danse avec les stars le samedi 29 septembre 2018 sur TF1. Entourée d'une équipe médicale, guidée par Adil Rami, la star hollywoodienne de 51 ans a poursuivi avec détermination sa préparation, soutenue par son partenaire Maxime Dereymez qui est allé jusqu'à braver les interdits pour elle. Le danseur professionnel n'a pas supporté que l'on accuse Pamela Anderson d'être une diva.

À la veille du coup d'envoi de l'émission de TF1 qui sera coanimée par Camille Combal et Karine Ferri, Pamela Anderson a publié un message très remarqué sur page Instagram. Le 28 septembre 2018, l'ex-star d'Alerte à Malibu a adressé une déclaration d'amour enflammée à Adil Rami, prouvant une fois encore que leur histoire d'amour ne s'écrit pas au passé mais bien au présent et même au futur.

"Complexe, mystérieux, bel homme", tel est le portrait du footballeur de 32 ans dressé par Pamela. "Mon amour, ma force, ma faiblesse. Merci [en français dans le texte, NDLR] pour TOUT ce que tu fais, même ce qui blesse. Tu m'apprends, m'aimes imparfaitement, tu me fais grandir, tu me pousses dans des endroits où je ne suis jamais allée. L'âme des artistes. Je brûle de désir pour toi. Merci d'essayer de me rendre meilleure chaque jour, de m'avoir trouvée et de te battre pour nous", a-t-elle écrit avec passion. Ces mots d'une femme incontestablement très amoureuse sont accompagnés d'un portrait en noir et blanc d'Adil Rami qui pose tête baissée avec un costume de l'Olympique de Marseille dont l'on devine l'écusson.