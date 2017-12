Pamela Anderson, Jean Dujardin... Les stars méconnaissables en 2017 !

Chaque année, plusieurs personnalités changent de tête. Que ce soit via un changement capillaire inattendu ou encore en se dévoilant avec un maquillage surprenant, certaines stars sont apparues méconnaissables en 2017.

Sandrine Quétier a ainsi surpris ses fans avec un changement de look radical. L'animatrice de Danse avec les stars (TF1) a ainsi troqué sa longue chevelure châtain contre un carré court blond. Mais, pas d'inquiétude, il s'agissait là d'une perruque... tout comme Ayem Nour. La maman du petit Ayvin a en effet opté pour une coupe courte et blonde. Pour les besoins d'un épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, Kourtney Kardashian s'était également affichée en perruque blonde. Nouveau look également pour Salma Hayek qui a dévoilé une chevelure rose !

De son côté, Nabilla a réellement changé de tête : exit les extensions, elle a choisi un carré plus naturel. La chanteuse Camille Lou a quant à elle délaissé son blond pour une couleur brune. Allison Williams, la star de la série Girls, s'est affichée elle aussi métamorphosée en passant du brun au blond. Quant à Vanessa (Secret Story 3 et 9), c'est un changement radical : une nouvelle poitrine, un look plus féminin et un passage du blond platine au châtain.

D'autres personnalités se sont également montrées transformées cette année à l'instar de la chanteuse Adele par exemple. L'interprète de Someone Like You a créé la surprise en se grimant en femme âgée. Pamela Anderson a également surpris avec un look totalement nouveau au Festival de Cannes : maquillage sobre et cheveux plaqués. De leur côté, Lady Gaga et Khloé Kardashian se sont affichées méconnaissables au naturel, sans une once de maquillage.

Mais les femmes ne sont pas les seules à avoir changé de look. Jean Dujardin a laissé pousser sa barbe pour incarner un grognard napoléonien dans le film Le Retour du héros. Pour le tournage d'un clip de Marilyn Manson, Johnny Depp s'est dévoilé méconnaissable. Clovis Cornillac a lui aussi changé de look, dévoilant son crâne rasé. Jordan des Ch'tis, qui avait déserté nos écrans, a fait son retour à l'antenne avec un tout nouveau look hipster.