Pamela Anderson : La star serait en couple avec un célèbre cyber-militant...

Y aurait-il du rapprochement dans l'air entre Pamela Anderson et Julian Assange ? À en croire les informations rapportées dimanche 5 février par le Page Six, l'actrice américaine et le fondateur de WikiLeaks pourraient être bien plus que simples amis...

Selon nos confrères américains, la star 49 ans s'est régulièrement déplacée pour rendre visite à l'informaticien de 45 ans au cours des récentes semaines. Au total, la vedette de la mythique série Alerte à Malibu se serait rendue quatre fois en Angleterre en l'espace des trois derniers mois pour retrouver Julian Assange en toute discrétion. "Elle a l'air de porter des vêtements de plus en plus sexy chaque fois qu'elle lui rend visite", a déclaré un activiste politique sous couvert d'anonymat.

Pour rappel, Julian Assange réside depuis maintenant plus de quatre ans à Londres, à l'intérieur de l'ambassade de l'Équateur, où il avait demandé l'asile politique. Le cyber-militant australien est notamment accusé par les États-Unis d'avoir publié sur le site WikiLeas des milliers de documents classés secrets sur les guerres menées en Irak et en Afghanistan. Il est également accusé de viol en Suède.

Un rapprochement entre Pamela Anderson et Julian Assange n'aurait finalement pas grand-chose de surprenant, la comédienne hollywoodienne ayant pris fait et cause pour l'informaticien il y a maintenant plus de deux ans. L'ex-épouse de Rick Salomon l'avait à l'époque contacté pour lui demander de l'aide concernant sa fondation éponyme, qui milite pour le droit des animaux.

En novembre dernier, le porte-parole de l'actrice s'était confié auprès du magazine People pour évoquer l'évidente complicité du duo. "Pamela est allée rendre visite à Julian plusieurs fois. Elle adore le faire sourire et soutient sa cause. Elle est très inquiète pour sa santé et est persuadée qu'il n'a commis aucun crime et qu'il est traité de manière injuste, très injuste", avait-on déclaré.