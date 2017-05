Pamela Anderson méconnaissable à Cannes : Son look surprend !

Pamela Anderson n'est pas seulement la sirène d'Alerte à Malibu. L'ex-playmate ne veut plus se cantonner à être une femme fatale qui fait fantasmer, même si elle continue de le faire sans grand mal, notamment pour la marque britannique de lingerie sexy et de cadeaux coquins Coco de Mer.

A l'aube de ses 50 ans, c'est une femme très engagée qui s'impose, pour la cause animale par exemple. De plus, elle est très proche de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks. Ils forment un couple mais c'est en solo que la star américaine a monté les marches du Festival de Cannes le 20 mai, à l'occasion de la présentation du film 120 Battements par minute.

Son look, dans une robe noire signée Vivienne Westwood Couture et les cheveux plaqués, n'est pas passé inaperçu. Et pour cause, elle est méconnaissable ! Maquillage sobre mais bouche toujours pulpeuse, celle qui s'était rendue dans un camp de migrants près de Calais et qui soutient ouvertement Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup parler d'elle sur la Croisette...