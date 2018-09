Pamela Anderson prête pour DALS 9 : Elle dévoile sa silhouette de rêve

Selon les informations de Gala, que nous sommes en mesure de confirmer, Pamela Anderson dansera avec Maxime Dereymez. La star d'Alerte à Malibu a demandé à la production d'avoir le Grenoblois de 36 ans comme partenaire, estimant que c'était le meilleur danseur. Selon nos informations, les répétitions débuteront le mois prochain.

Contrairement à ses camarades, Pamela Anderson ne se rendra pas à Paris pour apprendre ses chorégraphies, Maxime Dereymez la rejoindra donc à Marseille, ville dans laquelle elle réside avec Adil Rami, pour la coacher. Pour rappel, TF1 a annoncé que Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, l'actrice Héloïse Martin (Tamara), Carla Ginola, l'humoriste Jeanfi Janssens, l'ancien joueur de l'OM Basile Boli, le mannequin Terence Telle et la star de Demain nous appartient Clément Rémiens feraient comme elle partie du casting. Ils affronteront également Vincent Moscato, dont la participation avait été révélée en exclusivité par Purepeople.com, ainsi que la chanteuse Lio et le comédien Anouar Toubali (Taxi 5), des noms annoncés par Puremédias.

Camille Combal sera aux commandes du célèbre concours de danse. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) sera épaulé par Karine Ferri. Et côté jury, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ont rempilé. Fauve Hautot en revanche aurait pris la décision de le quitter pour de nouveau danser avec une célébrité et devrait être remplacée par Shy'm. Nicolas Archambault serait quant a lui remplacé par l'ancien danseur étoile Patrick Dupond.