Pamela Anderson : Réconfort d'Adil Rami blessé pour sa première au Vélodrome

Pamela Anderson au Stade Vélodrome, première ! L'ex-star de la série Alerte à Malibu, devenue une activiste incontournable de la cause animale, ne s'est pas découvert une passion pour le soccer, mais plutôt pour un footballeur : Adil Rami. Jeudi 24 août 2017, elle avait pour la première fois l'occasion de le voir jouer ans l'antre phocéen à l'occasion du match retour de l'Olympique de Marseille contre les Slovènes de Domzale en barrages de la Ligue Europa – un plaisir de courte durée puisque l'intéressé a dû quitter ses partenaires sur blessure dès la 23e minute.

Recrue estivale de l'OM, le défenseur de l'équipe de France n'avait pas pu éviter, lors de sa présentation officielle à la Commanderie le 19 juillet, une question effectivement inéluctable sur sa romance supposée avec la vedette américaine de 50 ans, révélée dans la presse people. "Oh punaise. Non... Je ne sais pas quoi te dire... Pourtant, j'ai bien appris ma leçon, mais là... Ça, c'est ma vie privée et je ne suis là que pour du football. Voilà, je suis désolé. Mais bien tenté !", avait répondu Adil Rami, avec plus de bonne humeur que d'embarras, à un journaliste qui lui demandait s'il fallait s'attendre à voir Pamela Anderson au Vélodrome cette saison.

Il n'y aura finalement pas eu à attendre trop longtemps pour que cela se produise et la célèbre blonde n'a évidemment pas pu passer inaperçue. Présente en loge, vêtue d'une très glamour robe à fleurs, Pamela Anderson a hélas vu Adil Rami sortir du terrain au bout d'une vingtaine de minutes suite à une blessure au pectoral lors d'un tacle. À l'issue de la rencontre, remportée par les Marseillais sur le score de 3 à 0, elle l'attendait à la sortie du vestiaire phocéen, dont le joueur de 31 ans est sorti avec le bras en écharpe, comme le quotidien L'Équipe l'a observé.