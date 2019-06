Pamela Anderson révèle comment elle a appris qu'Adil Rami la trompait

Pamela Anderson a décidé de tout dire au sujet de sa relation révolue avec Adil Rami. Le 25 juin 2019, elle dévoilait sur Instagram que le joueur de l'équipe de France de football menait une double vie, la trompant régulièrement avec la mère de ses enfants, Sidonie Biémont. Ce 26 juin 2019, l'ancienne star d'Alerte à Malibu a décidé d'en dire plus, en révélant comment elle a appris que son compagnon était infidèle. Excédée par la réponse publique d'Adil Rami sur l'affaire, l'actrice de 51 ans a tout simplement publié les lettres échangées avec Sidonie Biémont, sur le blog de sa fondation.

"C'est un pervers narcissique. Dangereux. Il ne pense qu'à lui et ne dément pas le mal qu'il a fait. Il est simplement fâché que les gens sachent. Il aurait souhaité continuer à faire du mal, trahir, mentir et coucher avec qui il veut pour paraître macho devant ses amis malades mentaux", explique, entre autres, Pamela Anderson au sujet de la justification de son ex, qu'elle voit comme un "sociopathe".

Pamela Anderson ne pensait pas découvrir les travers de son homme lorsqu'elle a contacté son ex pour simplement la rencontrer. "J'ai demandé à Adil (depuis deux ans maintenant) si je pouvais te rencontrer. Prendre un café. Je sais ce que c'est que d'être une mère célibataire. Et j'ai toujours été amie avec les petites amies de mes ex ou qui que ce soit proche de mes enfants. C'est normal. Mais si ça te gêne je comprends aussi", indique t-elle, dans un message publié en anglais. L'actrice explique ensuite qu'Adil "vit dans une bulle" et qu'elle aimerait qu'il se rapproche de la mère de ses enfants, afin qu'il soit plus proche de ses jumeaux, Zayn et Madi (2 ans et demi).

Nous nous voyions en tant qu'amants...

Réponse de Sidonie Biémont : "J'apprécie ton message, en tant que femme et mère. (...) Pour être honnête, nous nous sommes séparés en juin 2016 et j'ai alors appris dans la presse - comme ma famille et amis - qu'il t'avait rencontrée. J'étais choquée et triste. Puis, pendant presque un an, nous avons continué de nous voir en tant qu'amants. Il a été très discret et me disait qu'il allait mettre un terme à tout ça 'rapidement'. Début 2019, nous avons arrêté 'l'adultère' puisque je crois que je mérite mieux que d'être cachée et traitée ainsi. Après les vacances, il m'a dit de bien regarder la presse, que tout aller s'arrêter, qu'il m'aimait et que notre famille lui manquait. La vérité c'est que je m'en fiche de lui. J'avais besoin de lui en tant que père, qu'il soit là pour mes enfants", a t-elle écrit à Pamela Anderson.

La mère de famille décrit ensuite les mensonges d'Adil Rami : "Il m'a dit que vous n'habitiez pas ensemble, que tout était politique et qu'il ne pouvait rien faire." S'ensuit la réaction de Pamela Anderson, "choquée" de découvrir qu'il "menait de multiples vies" et qui publie la suite de ses échanges avec Sidonie Biémont.