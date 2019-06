Pamela Anderson, sa rupture avec Adil Rami: elle a sollicité l'ex du footballeur

Pamela Anderson a lâché bien plus qu'un pavé dans la mare le 25 juin 2019 sur Instagram. Une véritable bombe. La star hollywoodienne de 51 ans n'a pas seulement révélé que son histoire d'amour avec Adil Rami est terminée, alors qu'elle durait depuis deux ans, elle a également révélé les dessous de leur relation.

Dans une série de messages, Pamela Anderson a expliqué avoir découvert que le footballeur français de 33 ans menait une double vie et qu'une autre femme faisait partie du tableau. Trompée et dévastée, l'ex-actrice d'Alerte à Malibu a également annoncé avoir pris la décision de quitter la France alors qu'elle s'était installée à Marseille avec Adil Rami en 2018, dans une villa à 3 millions d'euros avec piscine. Craignant pour sa sécurité, terrorisée par le champion du monde qui s'en serait pris à elle, elle a engagé un garde du corps et empêché qu'il n'essaye de l'approcher à nouveau. Selon ses dires, le défenseur de l'Olympique de Marseille s'est rendu à son hôtel dans le but de lui présenter ses excuses et essayer de la récupérer. En vain.

Je voulais savoir ce qui est arrivé

Dans l'un de ses messages, Pamela Anderson révèle avoir contacté Sidonie Biémont, l'ex-compagne d'Adil Rami, avec qui le sportif a eu ses jumeaux Zayn et Malik, âgés de deux ans et demi. Le couple s'est séparé à l'été 2017, moins d'un an après la naissance en Espagne des adorables garçons, qui vivent avec leur maman à Paris. Adil Rami jouait alors sous les couleurs du FC Séville. "Je suis heureuse d'avoir parlé à son ex. Mon dieu. Il lui a menti à propos de tout aussi. Elle est aussi sous le choc et très triste. C'est la preuve que je devais aller de l'avant. Il ne peut pas nous blesser plus", a écrit Pamela Anderson.

"Je suis dévastée après avoir parlé à son ex-petite-amie. Pauvre femme. La mère de ses jeunes fils. Je ne me suis jamais sentie bien à être avec quelqu'un qui a de jeunes enfants. Je voulais savoir ce qui est arrivé. Comment pouvait-il les laisser seuls ? Pourquoi ils étaient séparés ? Il ne voulait pas en parler. J'ai tout fait pour qu'ils se réconcilient. Il m'a dit que c'était impossible. Que même s'il n'était pas avec moi, ils ne seraient plus ensemble", a ajouté Pamela Anderson.

Tout comme Adil Rami, Sidonie Biémont ne s'est pas exprimée depuis la publication des messages de Pamela Anderson, sans aucun doute pour préserver ses deux garçons.