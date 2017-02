Pamela Anderson : Sa virée en France se prolonge entre fêtes et engagements

Pamela Anderson a continué son trip en France, placé comme toujours sous le signe de l'écologie et de la générosité, mais bien entendu sans oublier de se divertir. Et après avoir rendu visite aux migrants du camp de la Linière, à Grande-Synthe, dans la région de Calais, la star américano-canadienne était de retour à Paris, le 25 janvier, pour une soirée au restaurant Manko. Reçue comme il se doit par le propriétaire des lieux, Tony Gomez, elle a passé un agréable moment dans ce restaurant-cabaret péruvien, situé dans le triangle d'or, qui soufflait ce soir-là sa première bougie.

Le lendemain, c'est dans la boutique Serge Blanco, 36 avenue de l'Opéra, que celle qui a été révélée par la série culte des années 90, Alerte à Malibu, a été photographiée. Piquée de curiosité après que la marque a annoncé avoir retiré de ses créations fourrures et plumes de canard, celle qui travaille en étroite collaboration avec la PETA a naturellement souhaité découvrir cette marque française. L'actrice de 49 ans a passé un long moment dans les rayons de la boutique, qui propose une collection résolument chic et moderne. Et elle a même trouvé son bonheur puisqu'elle est repartie avec deux nouvelles doudounes, élaborées à la fibre écologique, pour ses enfants, Brandon, 20 ans, et Dylan, 19 ans.

N'ayant pas peur d'affronter le froid parisien, elle a pu profiter des joies de l'une des plus villes du monde. Et c'est à Montmartre que la blonde glamour a décidé de jouer les touristes. Après un shooting dans ce superbe quartier, elle a pu visiter la Basilique Saint-Pierre, toujours accompagnée de son assistant et munie de son appareil photo Leica. Elle s'est fondue dans la foule sans mal.

Le 27 janvier, elle a festoyé avec Massimo Gargia, qui avait fait le plein de personnalités pour fêter les 40 ans de sa soirée des Best Awards. Aux côtés d'Hélène Ségara ou Denitsa Ikonomova, elle a participé à la fête disponible et toujours superbe. Puis c'est à Cologne, qu'elle a ensuite été photographiée lors de la soirée Lambertz Monday Night 2017. Son passage en Allemagne fut intense mais bref puisque le 3 février, la star était à l'Opéra de Paris pur assister au ballet Tree of codes.

Personnalité engagée, Pamela Anderson se mobilise régulièrement pour la défense des animaux, ralliée à la cause de la PETA, et possède également sa propre association, la Pamela Anderson Foundation, qui dispose d'un site sur lequel elle n'hésite pas à commenter ses journées d'engagement, toujours riches en émotions. Et ce séjour en France, elle n'est pas près de l'oublier.