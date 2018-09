Pamela Anderson séparée d'Adil Rami ? Elle reste évasive...

Le 2 septembre 2018, Pamela Anderson se trouvait dans les tribunes du stade Louis-II de Monaco pour soutenir son compagnon Adil Rami, avec qui elle est en couple depuis un peu plus d'un an. Mais quelques jours plus tard, une rumeur lancée par la Page Six du New York Post faisait état d'une rupture entre la star hollywoodienne de 51 ans et le footballeur français de 32 ans. "Après avoir passé la semaine dernière avec les adorables jumeaux d'Adil, ça a fendu le coeur de Pamela qu'il ne les voie pas autant qu'il le devrait, alors elle s'en va. Pamela pense que c'est à cause d'elle qu'Adil ne passe pas assez de temps avec ses enfants. Elle sort d'elle-même de sa vie pour qu'il puisse faire ce qu'il faut et être avec ses enfants. C'est une décision altruiste et totalement romantique de Pamela. Elle est effondrée", était-il notamment avancé. Si le champion du monde a très rapidement réagi sur Instagram en publiant "#gossipfaitvendre" dans l'une des stories, Pamela Anderson était jusqu'à présent restée silencieuse sur le sujet.... Mais c'était sans compter sur la curiosité de Yann Barthès.

Invitée de son émission Quotidien (TMC) lundi 10 septembre 2018, l'ex-star d'Alerte à Malibu n'a pu éviter LA question qui brûlait les lèvres de Yann Barthès, à savoir : "Ce qu'on a appris ce week-end, c'est une info ou une rumeur ?" Peu disposée à évoquer ses amours, la candidate de Danse avec les stars (TF1) a botté en touche. "Je comprends que vous ne parliez pas de votre vie personnelle, alors vous comprenez que ce n'est pas une chose sur laquelle je souhaite m'exprimer à ce stade", a-t-elle répondu. Pamela Anderson s'est pourtant souvent montrée plus bavarde sur le sujet, notamment en juin dernier lorsqu'elle révélait à Paris Match ce qui l'avait séduite chez Adil Rami qu'elle a rencontré en mai 2017.

Le champion du monde dans TPMP

Pendant que l'Américano-Canadienne intervenait en direct – mêlant le français et l'anglais – dans Quotidien, Adil Rami lui faisait concurrence dans Touche pas à mon poste (C8). Au lendemain du match de l'équipe de France contre les Pays-Pas au Stade de France et de la belle communion avec le public, Adil Rami a fait la surprise de débarquer dans TPMP pour le plus grand plaisir de son ami Cyril Hanouna. Contrairement à Pamela Anderson, le footballeur a évité toute question personnelle.

La venue d'Adil Rami a assuré une belle audience à C8 puisque Touche pas à mon poste a attiré 1,09 million de téléspectateurs (4,9%) contre 1,07 pour Quotidien (4,7%).