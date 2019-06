Pamela Anderson séparée d'Adil Rami : les messages désespérés du footballeur

Le 25 juin 2019, Pamela Anderson a lâché une énorme bombe sur Instagram. La star hollywoodienne de 51 ans n'a pas seulement annoncé sa rupture avec Adil Rami deux ans après le début de leur histoire, elle l'a également accusé de l'avoir trompée et d'avoir mené une double vie durant tout ce temps. Dans une longue série de messages, elle n'a pas hésité à qualifier le footballeur de 33 ans de "monstre", dénonçant toutes ses méthodes de harcèlement physique et psychologique au point de craindre pour sa sécurité et de décider d'engager un garde du corps. Dans ces mêmes messages, elle a révélé avoir contacté Sidonie Biémont, l'ex-compagne d'Adil Rami avec qui le défenseur de l'Olympique de Marseille a eu les adorables jumeaux Zayn et Madi, nés en septembre 2016.

Tandis qu'Adil Rami et Sidonie Biémont ont tous deux réagi sur Instagram, le premier disant assumer et la seconde évoquant les "gros mensonges" du père de ses enfants, Pamela Anderson est allée encore plus loin dans sa démarche de transparence et de vérité.

Rentrée à Los Angeles le 26 juin 2019, photographiée à l'aéroport avec un T-shirt "Truth" ("vérité"), l'ex-star d'Alerte à Malibu s'est emparée de la page de sa fondation, pamelaandersonfoundation.org, pour y publier tous ses échanges avec Sidonie Biémont.

Ces derniers révèlent que c'est après l'avoir directement contactée qu'elle a découvert la double vie d'Adil Rami. Pamela Anderson a également dévoilé les messages que lui a envoyés le footballeur après qu'elle a découvert la vérité. Ils corroborent ses précédentes déclarations, selon lesquelles il avait "tout essayé" pour parler avec elle. "Je voudrais avoir un dernier dîner avec toi, pour te dire tout ce que tu veux savoir, donne-moi juste un dernier moment pour te parler", lui a-t-il envoyé. "Bien sûr que je suis amoureux de toi, tu m'as beaucoup appris, tu m'a sauvé 1000 fois... Ce que tu as fait hier, j'aurais dû le faire depuis longtemps, mais je n'avais pas le courage, je ne sais pas pourquoi. Tu m'as quitté et tu as eu raison parce que c'est de ma faute et que c'est facile de dire pardon, mais pardon du fond de mon coeur. J'ai essayé d'être gentil avec tout le monde et, effrayé par certaines réactions, je n'ai pas agi comme un homme", a-t-il ajouté. "Sans toi, je vais mourir à nouveau", conclut-il, désespéré d'avoir perdu les deux femmes de sa vie en même temps.