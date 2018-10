Pamela Anderson : Son charmant fils Brandon se lance dans la télé-réalité

MTV, qui avait précédemment diffusé la première version de The Hills, promet que ce reboot va "réunir des membres du casting original et de nouveaux visages excitants qui évoluent avec leurs vies privées et personnelles à Los Angeles". Brandon Thomas Lee fait donc partie de ces "nouveaux visages excitants" et il n'est pas le seul. Mischa Barton a récemment révélé avoir elle aussi intégré le casting, tentant un nouveau départ dix ans après l'arrêt de la série qui l'a révélée, Newport Beach.

Si le reboot de The Hills marquera bien le retour d'anciens, LA star du programme manque pourtant à l'appel. Contrairement à Audrina Patridge, Stephanie Pratt, Brody Jenner, Heidi Montag et son mari Spencer Pratt qui reprennent tous du service, Lauren Conrad a refusé de revenir. Après avoir partagé sa vie de lycéenne dans Laguna Beach, puis d'étudiante à Los Angeles dans The Hills, la jeune femme de 32 ans, qui a quitté l'émission en 2009, préfère aujourd'hui se concentrer sur sa vie de styliste et maman.