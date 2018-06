Pamela Anderson : Son premier film français... avec l'accent marseillais ?

Pamela Anderson va faire ses débuts dans le cinéma français. Selon Télé Loisirs, l'iconique star américaine – qui réside en France depuis qu'elle est en couple avec le footballeur Adil Rami – participera dans l'un des projets les plus attendus de 2019. En effet, l'actrice devenue célèbre dans les années 1990 grâce à la série Alerte à Malibu jouera sous la direction de Philippe Lacheau dans le long métrage inspiré de la série d'animation Nicky Larson.

Et pour cette première, Pamela Anderson tournera en français. D'après Télé Loisirs, ce serait même avec l'accent marseillais ! Simple ironie sur le nouveau mode de vie de la star de 50 ans ? Apparemment non, car Pam prend des cours de français et semble s'être plutôt bien habituée à la vie dans le Cité phocéenne. La comédienne habite avec son fiancé – actuellement en Russie avec la France pour la Coupe du monde – une magnifique villa située au-dessus de la corniche Kennedy, avec vue imprenable sur les îles du Frioul. "Elle aime se rendre sur le Vieux-Port après son footing du matin, raconte un local à Télé Loisirs. On la croise aussi au marché du Prado et elle se balade souvent dans le quartier pittoresque du Panier."

On ne peut donc être qu'impatient à l'idée de voir Pamela Anderson manipuler la langue de Molière dans ce Nicky Larson revisité où une icône pourrait en croiser une autre, à savoir Dorothée, dont l'émission diffusait le dessin animée au début des années 1990.

Nicky Larson et le parfum de Cupidon sortira dans nos salles le 6 février 2019.