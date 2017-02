Pamela Anderson torride en lingerie sexy : La bombe se fait plaisir...

Célibataire depuis son divorce de Rick Salomon, Pamela Anderson entend bien se faire plaisir pour la Saint-Valentin. La star de la série Alerte à Malibu a décroché un sulfureux contrat avec la boutique érotique Coco De Mer. Dans un nouveau clip ultrachaud, l'actrice de 49 ans fait grimper la température d'un cran pour le magasin londonien, spécialisé dans les petites tenues affriolantes et sextoys en tout genre !

Filmée dans les rues de Londres – où elle passe le plus clair de son temps depuis qu'elle s'est prise de passion pour le cas de Julian Assange –, on la voit arriver chez elle en taxi, très sexy dans un imperméable qu'elle porte forcément... sans rien en-dessous.

La maman de Brandon et Dylan (20 et 19 ans, dont le papa est son ex-mari Tommy Lee) ne perd pas de temps à se déshabiller, pour enfiler un ensemble de lingerie fine avant d'étaler des pétales de rose sur son lit. C'est à ce moment-là que l'interphone sonne, et alors qu'on pourrait s'attendre à voir surgir un beau mâle, c'est... un vibromasseur que Pamela s'est fait livrer !

"Personne ne vous connaît aussi bien que vous-même. Faites-vous plaisir pour la Saint-Valentin", précise le sport publicitaire tandis que Pamie se perd en gémissements. Voilà qui devrait ravir ses fans de la première heure, d'autant plus qu'elle aurait décroché un contrat avec la marque pour devenir son égérie. D'autres photos, réalisées par l'agence The Full Service fondée par le photographe Rankin, devraient donc paraître dans les jours à venir.

