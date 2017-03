Pamela Anderson touchée par Cyril Hanouna : Coup de fil et déclaration en direct

Jeudi 23 mars 2017, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau prime sur C8. Une soirée au cours de laquelle Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau se sont affrontés afin d'obtenir une émission en direct. Pourtant, initialement, le thème du programme était tout autre !

Baba avait en effet prévu de faire venir des animaux sur le plateau. Mais à la demande de Pamela Anderson, venue sur le plateau de TPMP vendredi dernier, et de nombreux internautes, le trublion a fait machine arrière. Un geste très apprécié par l'ancienne star d'Alerte à Malibu qui défend corps et âme la cause animale. Cette dernière l'a d'ailleurs fait savoir à Cyril Hanouna en lui offrant des fleurs et en écrivant un doux mot, dévoilé en direct dans Touche pas à mon poste hier soir : "Mon cher Cyril, merci pour ton grand coeur. Je suis très touchée et reconnaissante de ta décision de ne pas avoir emmené d'animaux dans ton joli TV Show. Je n'oublierai jamais ça, je te suis redevable. Je t'embrasse, love, Pamela."

Flatté, Cyril Hanouna a rapidement décroché son téléphone afin de remercier la jolie blonde de 49 ans. Dans un "franglais" approximatif, l'animateur s'est amusé à flirter avec Pamela Anderson : "Je voulais t'embrasser Pame­la... I want to kiss you, enfin pour les fleurs ! You are formi­dable !" De tendres déclarations qui ont touché la petite amie du cyber-militant Julian Assange : "Je t'adore."

Cute !