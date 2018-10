Pamela Anderson "trop romantique" pour un plan à 3, ses confidences sexuelles

Ce samedi 13 octobre 2018, Danse avec les stars revient sur nos écrans sur TF1. Après les éliminations surprises d'Anouar Toubali et Carla Ginola, les neuf candidats restants devront tout faire pour séduire le jury mais aussi le public. La spécificité de cette semaine ? L'amour. Un sujet que connaît bien la star internationale candidate de cette saison,Pamela Anderson.

A 51 ans, l'ancienne bimbo d'Alerte à Malibu a connu de nombreuses relations, notamment avec David Charvet, Tommy Lee ou encore Julian Perretta, mais aussi trois mariages. Autant d'idylles tombées à l'eau qui ne l'ont pas empêchée de continuer à croire en l'amour, non pas sans certaines conditions, surtout lorsqu'il s'agit de rapprochement charnel.

Lors d'une interview pour le magazine américain Dazed, paru en juillet 2018, la partenaire de Maxime Dereymez se confiait sur sa vie sexuelle et faisait des révélations qui pourraient en surprendre plus d'un... "Je n'ai jamais pratiqué le sexe à trois ou en groupe. Mais chacun ses goûts...déclarait-elle avant de justifier cette décision, tous mes amants étaient trop jaloux. Sauf peut-être un qui fantasmait sur l'idée de moi avec une autre femme en nous regardant. Mais je suis trop romantique. Je n'apprécie pas le sexe sans amour ni engagement. Ce n'est pas quelque chose de mécanique c'est à propos d'intimité et partager des secrets."

Quoi qu'il en soit, Pamela Anderson a su rebondir dans les bras du footballeur français, Adil Rami. Fous amoureux, le couple a certainement dû trouver un terrain d'entente à ce niveau là...