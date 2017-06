Pamela Anderson, Victoria Silvstedt, Stana Katic... Albert de Monaco bien entouré

C'est parti pour l'édition 2017 du Festival de Télévision de Monte-Carlo ! L'annuel rendez-vous consacré aux séries et au petit écran a débuté, comme toujours, par une soirée d'ouverture. Vendredi 16 juin, Albert II de Monaco a fièrement lancé la 57e édition du festival qui "promeut l'excellence en matière de fiction et d'actualités" et a notamment posé aux côtés de la belle Stana Katic, star de la série Castle.

Il a aussi croisé Pamela Anderson, iconique CJ Parker dans la série Alerte à Malibu, remarquée et remarquable dans une robe blanche, tout comme Victoria Silvstedt. Les deux bombes qui ont fait crépiter les flashs, à l'instar de la sublime Malin Akerman (Childrens Hospital et maintenant Billions), venue avec son chéri Jack Donnelly. Autre couple présent, le membre du jury John Corbett et sa compagne Bo Derekt.

De nombreuses stars ont ainsi défilé sur le red carpet du Forum Grimaldi, de Katherine Kelly (Coronation Street) à Robert Patrick (Scorpion) en passant par le beau Michael Weatherly (NCIS), Wilmer Valderrama (NCIS, That '70s show), Alexander Vlahos et Anna Brewster (Versailles) ou encore le jeune Lucas Till, nouveau visage de MacGyver dans le remake de la série culte.

Côté français, la distribution n'avait pas à rougir. On a pu voir Jean Hugues Anglade (Braquo), Cécile Bois (Candice Renoir), une bonne partie de l'équipe de Scènes de ménages (Loup-Denis Elion, Amélie Etasse, Anne-Élisabeth Blateau, Gérard Hernandez, David Mora et Marion Game), Odile Vuillemin (Profilage), Bernard Montiel, Francis Huster, Joy Esther, Caterina Murino ou encore Marie Gillain, qui sera bientôt à l'affiche de la saison 1 de L'Origine du mal. Les deux tourtereaux Caroline Ithurbide et Boris Ehrgott ont quant à eux animé la soirée.

Du 16 au 20 juin, les festivaliers pourront découvrir les programmes de demain, dont certains seront en compétition pour les Nymphes d'or, récompenses qui seront remises aux meilleurs séries, téléfilms, documentaires et reportages de la compétition. Pour les départager, deux jurys : un jury fiction présidé par le réalisateur Juan José Campanella (Dans ses yeux) et composé de Shohreh Aghdashloo, John Corbett, Peter M. Lenkov, Odile Vuillemin, et un jury actualités dont le président est le journaliste Etienne Leenhardt. Il est assisté de Mona Friis Bertheussen, Eszter Cseke, Phil Rees, Andras Takacs et Annette Young. Les lauréats seront désignés le 20 juin lors de la cérémonie des Nymphes d'or qui clôturera le festival.