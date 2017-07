Paola de Belgique : 80e anniversaire en famille, le bébé d'Amedeo en vedette

Après un premier semestre 2017 cauchemardesque, victime coup sur coup d'une fracture vertébrale puis du col du fémur, la reine Paola de Belgique affichait jeudi 29 juin 2017 un très radieux sourire à quelques semaines de ses 80 ans, qu'elle célébrera le 11 septembre. La Fondation Reine Paola, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et l'association Missing Children Europe se sont associées pour célébrer avec un peu d'avance ce 80e anniversaire en organisant un concert et une fête à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo.

Pour l'événement, la famille royale était rassemblée comme jamais. Autour de Paola et de son mari le roi Albert II, extrêmement effacé depuis son abdication, se trouvaient ainsi leur fils aîné le roi Philippe, en compagnie de son épouse la reine Mathilde et de leurs quatre enfants - la princesse héritière Elisabeth, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Eléonore -, la princesse Astrid et le prince Lorenz avec quatre de leurs cinq enfants - le prince Amedeo, le prince Joachim et les princesses Luisa Maria et Laetitia Maria ; il ne manquait que la princesse Maria Laura -, ainsi que le prince Laurent et la princesse Claire avec leurs enfants - la princesse Louis et les jumeaux Aymeric et Nicolas. Le prince Laurent, qui a le don pour se faire remarquer, est arrivé en retard et a manqué le concert...

Anna Astrid, l'invitée surprise !

Cerise sur le - gigantesque - gâteau présenté dans les jardins après la représentation, le prince Amedeo et son épouse l'archiduchesse Elisabetta, dite Lili, avaient amené avec eux leur fillette d'un an, Anna Astrid, née en mai 2016. Sa présence a déclenché des scènes de tendresse, tout le monde voulant attirer son regard ou lui faire des bisous. Mais la demoiselle a semblé avoir surtout un penchant pour l'immense pâtisserie réalisée par le chocolatier bruxellois Wittamer & Co en l'honneur de son arrière-grand-mère la reine Paola, qui a volontiers sacrifié à la tradition en coupant la première part.

La monarchie belge rappelle à l'occasion de cet événement que sa Majesté la Reine Paola est Présidente d'honneur de Sa Fondation qui, depuis sa création, il y a 25 ans, a pour objectif de favoriser l'intégration et la formation de la jeunesse ainsi que de soutenir les enseignants et les équipes éducatives. Elle est Présidente d'Honneur de la Fondation Chapelle Musicale Reine Elisabeth qui veut offrir un centre d'excellence prestigieux pour de jeunes musiciens talentueux qui formeront l'élite musicale de demain. Elle est également Présidente du Comité de Parrainage de Missing Children Europe dont la mission, au niveau européen, est de permettre le développement de systèmes de protection pour chaque enfant afin de prévenir leur disparition.