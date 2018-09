Paola de Belgique : La reine a quitté l'hôpital après son AVC

La retraite n'a décidément pas que du bon pour Paola de Belgique : après une alerte liée à une arythmie cardiaque en 2015 et deux fractures (dos et col du fémur) en 2016 et 2017, la reine, âgée de 81 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu'elle se trouvait à Venise.

Fidèle à sa communication pour le moins parcimonieuse s'agissant des affaires privées de la famille royale, le palais s'était contenté mercredi d'évoquer de manière évasive un "problème de santé" pour expliquer le rapatriement d'urgence à bord d'un avion non-médicalisé, mercredi 26 septembre 2018, de l'épouse du roi Albert II. D'abord admise aux urgences de l'hôpital Santi Giovanni e Paolo dans la cité lacustre suite à un malaise survenu dans la nuit de mardi à mercredi, la reine Paola de Belgique a ensuite été prise en charge aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, où son fils le roi Philippe l'a visitée et dont elle a pu ressortir jeudi.

"Sa Majesté la Reine Paola a eu un léger accident vasculaire cérébral. Elle a rapidement recouvré spontanément toutes ses facultés et ne conservera probablement pas de séquelles de ce bref incident", a indiqué la monarchie dans son communiqué, précisant que l'intéressée "devra poursuivre une médication préventive appropriée qui la protégera efficacement de toute récidive".

Le roi Albert II des Belges, qui a abdiqué en 2013 au profit de son fils aîné, et la reine Paola se trouvaient en Italie en vacances, dans le sillage de l'anniversaire de cette dernière, célébré le 11 septembre.