Paolo Nutini : Le beau gosse s'est fait larguer par sa chérie Amber Anderson

Après trois ans d'une relation amoureuse faite de hauts et de bas, le chanteur Paolo Nutini et sa compagne l'actrice Amber Anderson se sont séparés. La jeune femme n'aurait plus supporté le rythme de vie de son amoureux...

Comme le rapporte The Sun, Amber Anderson aurait pris la décision de quitter Paolo Nutini, à qui l'on doit le tube Last Request, au prétexte qu'elle ne supportait plus son "rythme de vie de fêtard". Elle aurait depuis déjà retrouvé l'amour – la séparation daterait d'il y a plusieurs semaines – dans les bras de Jordan Stephens, du groupe Rizzle Kicks. Le Sun rapporte que le nouveau couple a déjà été vu à la présentation de la collection d'Alexa Chung en mai puis à la soirée Glamour Women of the Year Awards, en juin.

Paolo Nutini (30 ans) et Amber Anderson (25 ans) s'étaient rencontrés en 2014 sur le tournage du clip de la chanson Diana. Ils avaient fait leur première apparition publique à l'occasion du Glastonbury Festival. Sur leurs comptes Instagram respectifs, les anciens amants ont fait disparaître leurs photos communes...

Thomas Montet