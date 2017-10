Paris Hilton amoureuse : La DJ fait danser son chéri et les stars de la mode

2017 touchant à sa fin, l'industrie de la mode dresse le bilan de l'année ! Le Fashion Group International s'est attelé à la tâche ce jeudi 26 octobre en honorant les personnalités les plus influentes de l'année lors de la 34e édition de la Night of Stars, consacrée aux "voix modernes". L'événement a eu lieu au Cipriani Wall Street. Kerry Washington, vêtue d'une robe décolletée Mugler, a reçu le prix d'Oracle de la mode.

L'actrice de 40 ans et héroïne de la série Scandal était un des 11 lauréats de la Night of Stars. Les créateurs Dries Van Noten, Thom Browne, Simone Rocha, Isabel Marant et Rebecca Minkoff figuraient également sur le palmarès de la cérémonie. Isabel Marant a reçu son award de "Fashion Star" des mains de la photographe Inez van Lamsweerde, et compté sur le soutien des top models Anna Ewers et Carolyn Murphy.

Côté spectateurs, l'actrice La La Anthony, le mannequin Olivia Palermo, les top models Grace Bol et Sean O'Pry ainsi que les créateurs Stacy Bendet, Daphne Guinness, Tommy Hilfiger et Marc Jacobs ont assisté au gala.

Paris Hilton est entrée en action au cours de l'after party. La DJ de 36 ans, arrivée au bras de son amoureux Chris Zylka, est passée derrière les platines.