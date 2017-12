Paris Hilton : Après un "anniversaire" culte, elle s'en prend à Lindsay Lohan...

Paris Hilton est une drôle d'amie... Après avoir fêté sur les réseaux sociaux l'anniversaire d'une photo culte la représentant à la sortie d'un club de Los Angeles avec Britney Spears et Lindsay Lohan, voici qu'elle tacle l'actrice.

Le 27 novembre 2017, Paris Hilton postait sur son compte Twitter des photos prises en 2006 et écrivait en légende : "11 ans aujourd'hui. L'anniversaire marquant le début de la Sainte Trinité." Une référence à son trio avec BritBrit et LiLo, à une époque où les trois femmes étaient d'insatiables fêtardes... Mais, patatras, à l'occasion d'une interview accordée à la version australienne de MTV News, elle a révélé la vérité sur les coulisses de ces photos cultes. "En fait, Britney et moi étions sorties et puis elle nous a poursuivies jusqu'à la voiture et est montée dedans. Elle n'était pas invitée", a ainsi révélé Paris Hilton.

Lindsay Lohan, qui virevolte de l'Angleterre à la Grèce en passant par les États-Unis et la Turquie, n'a pas encore répondu aux révélations de celle qu'elle pensait être son amie...